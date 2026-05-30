Участник ралли «Такла-Макан» погиб после аварии на восьмом этапе соревнований

Пилот команды «Юньлянь Рейсинг Тим» Чжан Сюцзюнь погиб в результате аварии на восьмом этапе ралли «Такла-Макан» 2026 года. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на дирекцию гонки.

Как известно, инцидент произошёл 26 мая с автомобилем под номером 179. После получения сигнала тревоги штаб соревнований немедленно задействовал наземные и воздушные спасательные службы. Несмотря на помощь, оказанную на месте происшествия, а также последующее лечение в больнице, Чжан Сюцзюнь скончался от полученных травм.

Оргкомитет выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами по вопросам дальнейших действий. Причины аварии расследуются.

