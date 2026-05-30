Петров: почему Хэмилтон берёт и просто не защищает свою позицию?

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал борьбу пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Льюиса Хэмилтона («Феррари») во время основной гонки Гран-при Канады.

«Вообще — гонки не должны становиться похожими на «Марио Карт». Возьмём борьбу Ферстаппена и Хэмилтона за второе место, где главным было не гоночное мастерство, а то, что Макс в момент обгона остался без мощности от батареи. Льюис просто сэкономил заряд на задней прямой за счёт слипстрима, а потом выдал всю мощность до «обнуления» в конце круга и на этом импульсе от батареи объехал «Ред Булл».

Однако я Льюиса не только похвалю, но и покритикую. Не понимаю, почему в борьбе с Ферстаппеном он раз за разом не закрывает внутреннюю траекторию. Так было на том самом Гран-при Абу-Даби 2021 года, то же самое произошло и сейчас в Канаде на девятом круге. Почему Хэмилтон берёт и просто не защищает свою позицию? Неужели не ожидал, что Макс нырнёт внутрь — с учётом, какой Ферстаппен темпераментный пилот, всегда хватающийся за возможность атаковать? Можно было просто закрыть траекторию и спокойно не отдать позицию», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».