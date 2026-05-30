Петров раскритиковал тактику «Макларена» на старте Гран-при Канады

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о тактическом решении «Макларена» поставить обоим гонщикам команды Ландо Норрису и Оскару Пиастри промежуточные шины на Гран-при Канады.

«Вообще не понял, почему в «Макларене» решили поставить на старт дождевую резину обоим пилотам! Да, был шанс, что дождь не закончится, в какой-то степени выбор шин был рулеткой. Но почему в команде не разделили стратегии двух пилотов: один на сликах, второй — на дождевых? Абсолютно непонятная история», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».

После старта Оскар Пиастри на первом круге гонки заехал на пит-стоп и сменил шины. Также поступил и его напарник на следующем круге.