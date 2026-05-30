Петров: Ферстаппен и припугнуть может, и даже реально уйти

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров допустил вероятность, что четырёхкратный чемпион и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет чемпионат, если технический регламент не изменится.

«Угрозы Макса уйти, если правила не поменяются? Я его на 100% понимаю. Хотя сейчас он в первую очередь так говорит, потому что не нравится быть не в первых рядах, не в лидерах. Ну и Ферстаппен осознаёт собственный авторитет. В своё время так же громко свою позицию высказывали Феттель, Хэмилтон. Например, когда Феттель жаловался на Квята после Сочи, то мог повлиять на кадровые решения «Ред Булл». Сейчас таким же авторитетом располагает Ферстаппен, поэтому он в состоянии спровоцировать изменения.

За Ферстаппеном идёт народ — «24 часа Нюрбургринга» на «Нордшляйфе» это доказали. Макс сейчас — единственный, кто делает Формулу-1 по-настоящему зрелищной, поэтому чемпионат не имеет права его потерять. Да, появляется «выскочка» Антонелли, но пока это и близко не Ферстаппен по популярности, авторитету. А вот Макс и припугнуть может, и даже реально уйти. Я с ним не дружу, однако мне правда кажется, что он способен взять и покинуть чемпионат», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».