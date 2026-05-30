Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров: Ферстаппен и припугнуть может, и даже реально уйти

Петров: Ферстаппен и припугнуть может, и даже реально уйти
Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров допустил вероятность, что четырёхкратный чемпион и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет чемпионат, если технический регламент не изменится.

«Угрозы Макса уйти, если правила не поменяются? Я его на 100% понимаю. Хотя сейчас он в первую очередь так говорит, потому что не нравится быть не в первых рядах, не в лидерах. Ну и Ферстаппен осознаёт собственный авторитет. В своё время так же громко свою позицию высказывали Феттель, Хэмилтон. Например, когда Феттель жаловался на Квята после Сочи, то мог повлиять на кадровые решения «Ред Булл». Сейчас таким же авторитетом располагает Ферстаппен, поэтому он в состоянии спровоцировать изменения.

За Ферстаппеном идёт народ — «24 часа Нюрбургринга» на «Нордшляйфе» это доказали. Макс сейчас — единственный, кто делает Формулу-1 по-настоящему зрелищной, поэтому чемпионат не имеет права его потерять. Да, появляется «выскочка» Антонелли, но пока это и близко не Ферстаппен по популярности, авторитету. А вот Макс и припугнуть может, и даже реально уйти. Я с ним не дружу, однако мне правда кажется, что он способен взять и покинуть чемпионат», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Блог Петрова: Хэмилтон странно не защищается, Ферстаппен правда может уйти
Эксклюзив
Блог Петрова: Хэмилтон странно не защищается, Ферстаппен правда может уйти
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android