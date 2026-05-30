На ралли в Испании произошла смертельная авария

Этап испанского «Ралли де ла Серамика» досрочно остановили после трагической аварии, в которой погиб штурман Самуэль Ортис, сообщает издание AS со ссылкой на организаторов.

Инцидент произошёл по ходу этапа, входящего в зачёт чемпионата Испании по историческим автомобилям. Ортис выступал вместе со своим братом Хорди Ортисом, который получил тяжёлые травмы.

Авария произошла на спецучастке неподалёку от водохранилища Ситхар в провинции Кастельон. Для этапа нынешнего года это было первое включение в календарь национального чемпионата. Автомобиль, на котором выступали братья Ортис, вылетел с трассы и врезался в дорожное ограждение. Самуэль Ортис, находившийся на месте штурмана, скончался от полученных травм. Для извлечения экипажа из автомобиля потребовалась помощь пожарных.