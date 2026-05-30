MotoGP — Гран-при Италии, 30 мая 2026 года — квалификация 2 — результаты

Бедзекки выиграл квалификацию ГП Италии MotoGP. Мартин — 3-й, Марк Маркес — 4-й
Комментарии

Сегодня, 30 мая, на этапе MotoGP Гран-при Италии в Тоскане прошла квалификация. Все топ-3 места заняли пилоты «Априльи».

Лучшее время показал итальянский пилот Марко Бедзекки, проехавший лучший круг за 1.43.921. Вторым стал испанец Рауль Фернандес, уступивший лидеру 0.224 секунды. Тройку сильнейших замкнул Хорхе Мартин с отставанием 0.363.

MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Квалификация 2
30 мая 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
MotoGP. Гран-при Италии. Квалификация 2:

1. Марко Бедзекки («Априлия») 1:43.921.
2. Рауль Фернандес («Априлия») +0.224.
3. Хорхе Мартин («Априлия») +0.363.
4. Марк Маркес («Дукати») +0.373.
5. Фермин Альдегер («Дукати») +0.392.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +0.561.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.577.
8. Диого Морейра («Хонда») +0.713.
9. Франко Морбиделли («Дукати») +0.734.
10. Педро Акоста (KTM) +0.789.
11. Энеа Бастьянини (KTM) +0.942.
12. Алекс Ринс («Ямаха») +1.128.

