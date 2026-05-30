Эванс продолжает лидировать на Ралли Японии WRC. Сольберг попал в аварию на 10-м СУ

Лидер чемпионата мира по ралли (WRC) Эльфин Эванс сохранил первое место по итогам субботы на Ралли Японии и завершил день с преимуществом в 17,8 секунды над Себастьеном Ожье.

WRC 2026. Этап 7, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
30 мая 2026, суббота. 11:39 МСК
Окончено
1
Эльфин Эванс
Toyota Gazoo Racing WRT
2:32:05.6
2
Себастьен Ожье
Toyota Gazoo Racing WRT
+17.8
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+44.4

Напарник Эванса Оливер Сольберг выбыл из борьбы за победу из-за аварии на 10-м спецучастке. Гонщик потерял контроль над машиной и врезался в столб, получив критические повреждения правой задней подвески.

WRC. Сезон-2026. Ралли Японии. Общий зачёт после 14 СУ:

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 2:32:05.6.
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +17.8
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +44.4.
4. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:11.3.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:05.2.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:17.0.
7. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:41.8.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +4:33.7.
9. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +7:17.7.
10. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +7:23.4.
...
26. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +50:00.0

«Уже водил мой «Форд Фиеста». Ожье — о приглашении Ферстаппена в ралли
