Эванс продолжает лидировать на Ралли Японии WRC. Сольберг попал в аварию на 10-м СУ

Лидер чемпионата мира по ралли (WRC) Эльфин Эванс сохранил первое место по итогам субботы на Ралли Японии и завершил день с преимуществом в 17,8 секунды над Себастьеном Ожье.

Напарник Эванса Оливер Сольберг выбыл из борьбы за победу из-за аварии на 10-м спецучастке. Гонщик потерял контроль над машиной и врезался в столб, получив критические повреждения правой задней подвески.

WRC. Сезон-2026. Ралли Японии. Общий зачёт после 14 СУ:

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 2:32:05.6.

2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +17.8

3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +44.4.

4. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:11.3.

5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:05.2.

6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:17.0.

7. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:41.8.

8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +4:33.7.

9. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +7:17.7.

10. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +7:23.4.

...

26. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +50:00.0