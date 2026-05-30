Стелла согласился с Норрисом, что «Феррари» — фаворит квалификации в Монако

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что именно «Феррари» является главным фаворитом в борьбе за поул на Гран-при Монако. Ранее об этом же сказал действующий чемпион и пилот британской команды Ландо Норрис.

«Если проанализировать данные, становится очевидно, что «Феррари» очень конкурентоспособна в поворотах. Мы увидели это и в Монреале, особенно в первом секторе. Они теряют большую часть времени именно на прямых. В Монако их не так много, поэтому Ландо прав, считая «Феррари» фаворитом в борьбе за поул.

При таком количестве зон жёсткого торможения у пилотов не возникнет проблем с подзарядкой батарей. Наша машина лучше чувствует себя в медленных поворотах, чем в среднескоростных или быстрых. Однако «Феррари» и «Мерседес» имеют преимущество именно в этой области. Я считаю «Феррари» фаворитом, хотя «Макларен» тоже может им быть», — приводит слова Стеллы издание Auto Motor und Sport.