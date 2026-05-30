Крофт назвал серьёзным ударом по симулятору «Феррари» успех Хэмилтона на ГП Канады

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что лучший уикенд Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари» поставил под сомнение эффективность работы симулятора итальянской команды.

«Приятно видеть счастливого Льюиса Хэмилтона. Стоит ли ему теперь до конца сезона держаться подальше от симулятора, не знаю.

Но думаю, это довольно серьёзный удар по симулятору: он решил им не пользоваться, а затем провёл свой лучший уикенд в составе «Феррари». Поэтому меня бы беспокоили проблемы с корреляцией данных, если, как он сам сказал, настройки, которые он получает после работы на симуляторе, зачастую оказываются неправильными.

Но, по крайней мере, у него хватило смелости довериться собственным убеждениям, как это часто бывает, и найти способ обойти эту проблему.

И я считаю, что в гонке он выступил великолепно. Когда у него появился шанс атаковать Макса, у которого начали остывать шины, он действительно пошёл в атаку. И за этим было здорово наблюдать», — заявил Крофт в эфире Sky Sports F1 Show.