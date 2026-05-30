«Некоторые вещи должны оставаться внутри команды». Шумахер — о критике Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен своими публичными высказываниями о проблемах «Ред Булл» лишь усиливает напряжённость внутри команды.

«Ферстаппен явно раздражён проблемами в команде. По сути, он сказал: «Я специально позволил команде упереться в стену. Говорил им, что всё это совершенно неправильно». По этому тоже видно, что внутри команды есть напряжённость. С одной стороны, мне нравится, что Ферстаппен настолько честен и открыт, но некоторые вещи всё же должны оставаться внутри команды», — приводит слова Шумахера нидерландское издание Formule1.