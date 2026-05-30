MotoGP — Гран-при Италии, 30 мая 2026 года — спринт — результаты

Рауль Фернандес выиграл спринт Гран-при Италии MotoGP, Марк Маркес — 5-й, Баньяя — 7-й
Пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес одержал первую в карьере победу в спринте MotoGP на Гран-при Италии в Муджелло, опередив пилота «Априльи» Хорхе Мартина.

MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Спринт
30 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
19:28.408
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+1.289
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+3.287

Фернандес захватил лидерство на первом круге и сумел отбить атаку Мартина в концовке. Отрыв победителя от занявшего второе место Мартина составил 1.289 секунды.

Тройку призёров замкнул пилот «ВР46» Фабио Ди Джанантонио, став лучшим гонщиком итальянского производителя. Действующий чемпион мира Марк Маркес («Дукати») финишировал пятым после яркого старта, когда он с четвёртого места вышел в лидеры на первом повороте, но затем откатился назад.

Поулмен Марко Бедзекки («Априлья») провалил первый круг и финишировал четвёртым. Двукратный чемпион мира Франческо Баньяя («Дукати») неудачно стартовал, оказавшись за пределами топ-10, но сумел отыграться до седьмого места.

Гонщик «KTM» Педро Акоста финишировал девятым, став лучшим у австрийского производителя после того, как его напарник Энеа Бастьянини разбился на пятом круге. Из гонки также сошли Жоан Мир («Хонда») и Франко Морбиделли («ВР46»).

Результаты спринта (топ-10):

1. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») — 11 кругов.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +1.289.
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3.287.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +4.481.
5. Марк Маркес («Дукати») +9.055.
6. Фермин Альдегер («Грезини») +9.758.
7. Франческо Баньяя («Дукати») +10.983.
8. Ай Огура («Трэкхаус Рейсинг») +11.411.
9. Педро Акоста («КТМ») +11.809.
10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +12.932.

