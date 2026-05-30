Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: «Ред Булл» нужен человек, который смотрит дальше теории

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что техническому директору «Ред Булл» Пьеру Ваше нужен помощник, который смотрит дальше чистой теории. По словам немца, команде не хватает машины с широким рабочим окном, которая была бы стабильна в разных условиях.

«Ред Булл» по-прежнему явно испытывает трудности с машиной. Пьер Ваше умеет создавать быстрые машины, но они не отличаются стабильностью. Настройки кажутся настолько сложными, что гонщику трудно с ними справиться. Иногда всё складывается удачно, как, например, у Исака Хаджара в квалификации, но тогда это происходит только в Q2, а не в Q3.

На мой взгляд, Пьеру Ваше нужен кто-то, кто будет его поддерживать. Кто-то, кто смотрит дальше, чем просто теория. Помимо идеального проекта в аэродинамической трубе или на бумаге, команде нужна машина, которая действительно хорошо управляется. Проект с широким диапазоном рабочих параметров, чтобы машина показывала хорошие результаты даже при изменении направления ветра, более позднем торможении гонщика или изменении уровня прижимной силы. Этого сейчас не хватает «Ред Булл», — заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

