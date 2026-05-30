Эбби Пуллинг стала первой женщиной, выигравшей гонку GB3 в Спа. Бедрин — 2-й, Куцков — 7-й

Британка Эбби Пуллинг одержала победу в первой гонке GB3 Championship на трассе Спа-Франкоршам, став первой женщиной в истории серии, кому это удалось. Чемпионка F1 Academy в сезоне-2024 стартовала с поула, уверенно отстояла лидерство после рестарта и финишировала с преимуществом в 0,6 секунды. Российский пилот Никита Бедрин финишировал вторым, опередив напарника Пуллинг по Rodin Motorsport Максима Рема.

Старт гонки был отложен на несколько часов из-за ливня. Когда организаторам удалось запустить процедуры, Пуллинг стартовала с места и без проблем лидировала на подъёме к Les Combes. Первый круг позволил ей создать отрыв более секунды, пока сзади сражались Бедрин и Мартин Мольнар.

Однако после столкновений Роуэна Кэмпбелла-Пиллинга и Патрисио Гонсалеса, а также машины Питера Бузинелоса, оказавшейся в гравии, на трассу выехал автомобиль безопасности. На рестарте Пуллинг выдержала давление Рема и сумела снова оторваться, не позволив соперникам получить преимущество на прямой.

Битва за второе место между Бедриным и Ремом продолжалась почти до конца гонки. Лидер чемпионата Бедрин обогнал Рема на предпоследнем круге на Les Combes, но догнать Пуллинг уже не смог.

Финальная гонка уикенда, в которой Бедрин стартует с поула, состоится завтра в 11:36 по местному времени (12:36 мск).

Результаты первой гонки (топ-10):

1. Эбби Пуллинг (Rodin Motorsport) — 10 кругов.

2. Никита Бедрин (VRD Racing) +0.607.

3. Максим Рем (Rodin Motorsport) +2.615.

4. Мартин Мольнар (Rodin Motorsport) +4.020.

5. Джин Накамура (Hitech) +6.324.

6. Лукас Флюкса (Xcel Motorsport) +7.228.

7. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) +10.347.

8. Флинн Джекес (Elite Motorsport) +10.957.

9. Данте Винчи (Hillspeed) +11.325.

10. Льюис Гилберт (Arden Motorsport) +12.158.