Главная Авто Новости

Ральф Шумахер призвал Ферстаппена прекратить метания и определиться с будущим в «Ред Булл»

Ральф Шумахер призвал Ферстаппена прекратить метания и определиться с будущим в «Ред Булл»
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена прекратить противоречивые заявления о будущем и определиться, продолжит ли он выступать за «Ред Булл». По словам немца, команде нужна ясность, чтобы сосредоточиться на развитии.

«Сегодня он говорит: «Нет, в 2027 году я буду выступать за «Ред Булл», всё в порядке», а завтра: «Если так пойдёт дальше, я больше не хочу этим заниматься». Пора уже сделать чёткий выбор, чтобы вся команда снова могла сосредоточиться на будущем.

«Ред Булл» действительно сделал шаг вперёд в Монреале; [Исак] Хаджар был очень силен в этот уикенд. Кстати, это тоже примечательно. Ферстаппен жаловался на машину, а Хаджар был почти быстрее него. Это необязательно что-то значит, но всё же примечательно», — заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

