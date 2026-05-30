Пьер Гасли: не понимаю, что происходит после Майами, но сейчас у меня ничего не получается

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли озадачен внезапной потерей темпа, с которой он столкнулся начиная с Гран-при Майами. Несмотря на то, что Гасли набрал очки в четырёх из пяти гонок сезона и идёт на восьмом месте в личном зачёте, он признался, что не понимает, что происходит с его машиной.

«Честно говоря, не очень понимаю, что происходит после Майами, но прямо сейчас у меня вообще ничего не получается. Раньше я спокойно попадал в десятку, машина вела себя довольно стабильно, а теперь не могу ни тормозить, ни входить в повороты, ни разгоняться. Сцепления с трассой просто ноль. Надеюсь, команда поможет найти ответы. Можете у них спросить, но комментировать снятие обновлений не буду. Дело тут глубже. По сути, после Майами что-то перестало работать в принципе, и работы нам предстоит много. Мне кажется, проблема фундаментальнее, чем просто новинки. Мы пытаемся разобраться, данные показывают всё довольно ясно — там есть вещи, которые просто не имеют смысла. Но решений пока нет.

Мы заметили это ещё на первом круге тренировки в Майами. По цифрам всё видно, картинка довольно ясная — осталось только понять, откуда ноги растут. Этим и будем заниматься перед Монако. Поэтому рад, что финишировал восьмым, стартовав с 14-го места. Просто чувствую то, что чувствую, данные подтверждают разницу. Но не думаю, что проблема в настройках. Нам надо вернуться на завод и нормально во всём покопаться, потому что потенциал у машины есть. Но после Майами явно что-то надломилось с точки зрения реализации этого потенциала. Я должен это вернуть», — приводит слова Гасли издание RacingNews365.

