Главная Авто Новости

Экипаж ураловца Королёва на буксире довёл «КАМАЗ» Ахмедова до финиша ралли «Такла-Макан»

В субботу, 30 мая, на ралли-марафоне «Такла-Макан» — 2026 в Китае экипаж Ивана Королёва на «Урале» помог финишировать камазовцу Алмазу Ахмедову. На восьмом километре 22-километрового спецучастка КАМАЗ под номером 501 остановился из-за отказа коробки передач. Экипаж Королёва, вернувшийся на трассу после многодневного ремонта, принял решение взять машину Ахмедова на буксир.

«Рад, что вчера нам удалось помочь команде URAL MOTORSPORT восстановить их второй автомобиль, а сегодня экипаж Ивана Королёва выручил нас. На остановке и буксировке Алмаз много времени не потерял. Спасибо большое ребятам, что пришли на помощь.

Также вчера экипаж Алмаза помог китайским гонщикам добраться до финиша. Здорово, что все четыре российских экипажа продолжают гонку, для нас всех важно финишировать на ралли в полном составе», — приводит слова руководителя «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева пресс-служба команды.

Второй экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова в субботу финишировал без технических проблем. Каримов сохранил лидерство в генеральной классификации ралли-марафона.

В воскресенье, 31 мая, участников ждёт 334-километровый спецучасток в Аксу у подножия Тянь-Шаня.

