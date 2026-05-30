«Есть над чем работать». Вольф — о радиоэфирах Антонелли и Расселла в Канаде

«Есть над чем работать». Вольф — о радиоэфирах Антонелли и Расселла в Канаде
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилотам команды Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу есть куда расти в плане общения по командному радио.

«Не думаю, что собственные интересы пилотов могут навредить команде. Конечно, если послушать некоторые радиопереговоры, на мой взгляд, есть над чем поработать. Но с точки зрения искренности всё правильно. При этом нельзя отвлекаться от пилотирования, это важно.

В остальном думаю, они вели себя как гонщики, которые борются за чемпионство. Так что я не вижу в этом [подходе] никаких недостатков. Но не очень одобряю, когда эмоции выплёскиваются в радиоэфир», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.

