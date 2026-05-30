Райкконен назвал Ферстаппена лучшим пилотом на текущей стартовой решётке Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен заявил, что считает четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена лучшим гонщиком в текущей сетке. По словам финна, он понял, что «родилась звезда», ещё 10 лет назад, когда нидерландец выиграл первую же гонку за «Ред Булл» в Испании.

«Ферстаппен — лучший гонщик на стартовой решётке! Я видел, как он дебютировал в Формуле-1, когда во второй раз работал в «Феррари». Макс — феноменальный гонщик. 10 лет назад он выиграл свою первую гонку в Испании прямо на моих глазах. Именно тогда я понял, что родилась звезда», — приводит слова Райкконена издание PlanetF1.