Фредерик Вассёр объяснил жалобы Льюиса Хэмилтона на нехватку мощности

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что жалобы пилота команды Льюиса Хэмилтона на потерю времени на прямых связаны с особенностью распределения энергии, а не с проблемами двигателя. По словам француза, семикратный чемпион мира просто ещё не привык к этому.

«Из-за этих правил распределение мощности иногда немного меняется. Когда сидишь в машине и борешься с соперниками, это может ощущаться сильнее, чем у других. Но в целом темп был на высоте», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

Ранее Хэмилтон жаловался на нехватку мощности в Китае, в Японии и в Майами. Несмотря на жалобы, в Канаде Хэмилтон смог обогнать Ферстаппена на 62-м круге, хотя и признал, что сделать это было «очень трудно» из-за стабильности нидерландца и его преимущества на прямых.