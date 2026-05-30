Главная Авто Новости

Роб Смедли: скорость Льюиса Хэмилтона в Канаде задела Шарля Леклера

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли заявил, что пилот команды Льюис Хэмилтон на Гран-при Канады был быстрее Шарля Леклера, это задело монегаска, который вдруг стал называть уикенд худшим в карьере.

«Он всегда привносил в Монреаль нечто особенное. Он был быстрее Шарля. И это задело Леклера, потому что он вдруг стал заявлять, что это был худший уикенд в его карьере в Формуле-1. Уверен, если бы Льюис финишировал на три позиции ниже, Шарль вряд ли назвал бы этот уикенд худшим в своей карьере.

Что касается этого симулятора, поговорил с парой ребят, которые, когда я спросил об этом, лишь пожали плечами. Он [Льюис] сказал, что перед гонкой в Канаде не тренировался на симуляторе, именно это дало ему свободу, потому что у него было ощущение, что симулятор, возможно, уводит его в сторону, которая ему не нравится. Конечно, у него всего один пример, но вдруг он становится статистически верным: если не заниматься на симуляторе, то окажешься на подиуме (смеётся)», — заявил Смедли в подкасте High Performance Racing.

