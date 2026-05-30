Алонсо отказался общаться с изданием DAZN после утечки вымышленного имени сына

Алонсо отказался общаться с изданием DAZN после утечки вымышленного имени сына
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо отказался общаться с испанским вещателем DAZN после того, как сотрудник телеканала слил в прессу вымышленное имя его новорождённого сына. Об этом сообщает Fórmula Directa со ссылкой на аккаунт KeepPushingF1 в социальной сети Х.

Конфликт между Алонсо и испанским вещателем начался ещё на Гран-при Майами, когда пилот «Астон Мартин» объявил бойкот DAZN и комментатору Антонио Лобато из-за серии критических замечаний в эфире. Поводом послужила неверная информация в трансляции о вибрациях на машине команды. Теперь же противостояние перешло на личный уровень.

Будет ли канал предпринимать шаги для примирения или дожидаться возвращения Хименес из декрета, остаётся неясным.

