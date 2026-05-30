Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл — о борьбе за титул с Антонелли: знаю, что могу победить любого

Расселл — о борьбе за титул с Антонелли: знаю, что могу победить любого
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, который ведёт борьбу за чемпионский титул с 19-летним напарником Андреа Кими Антонелли, заявил, что не смотрит на отставание от итальянца и уверен в своих силах. По словам Расселла, он знает, что может победить любого.

«Буду честен: я считаю своим главным соперником только самого себя. Именно так и поступал на протяжении последних семи лет всей своей карьеры в Формуле-1. Знаю: если выполню все поставленные задачи, смогу победить любого. Так было в прошлом году, когда я был напарником Кими, так было годом ранее, когда я был напарником Льюиса [Хэмилтона]. Не ищу преимуществ над кем-то другим. Ищу, как максимально раскрыть свой потенциал, вместе с инженерами, настроив машину и подобрав шины. Знаю, если выполню все эти задачи, смогу победить. Это моя цель», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android