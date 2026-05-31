Напарник Ферстаппена по GT-гонкам ответил Штайнеру на критику пилота «Ред Булл»

Напарник пилота «Ред Булл» в Формуле-1 Макса Ферстаппена по «24 часам Нюрбургринга» Даниэль Хункаделья в социальных сетях защитил четырёхкратного чемпиона мира от критики бывшего руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, который усомнился в последовательности нидерландца в жалобах на новые правила Формулы-1.

«Этот человек с 2023 года предупреждал всех о новых правилах, но глава консорциума, который приобрел команду Tech 3 в MotoGP, знает лучше», — написал Хункаделья в социальной сети Х.

Поводом послужили слова Штайнера в подкасте Red Flags, где он заявил, что Ферстаппен был бы «очень счастлив» новым правилам, если бы побеждал, и что его последовательная критика регламента — это политика, направленная на изменение двигательных правил.