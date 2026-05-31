Штайнер усомнился в последовательности Ферстаппена в критике новых правил Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что критика новых правил Формулы-1 со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена является политикой, направленной на изменение двигательного регламента. По словам функционера, если бы нидерландец побеждал, он был бы «очень счастлив» нынешним правилам.

«Макс Ферстаппен был немного радостнее [в Канаде], потому что попал на подиум. Победи — я уверен — он был бы просто счастлив. И тогда это оказались бы лучшие правила в истории. Но ему пришлось выйти после гонки и сказать: «Мне они всё ещё не очень нравятся. Вроде ничего, но я всё равно хочу изменить регламент». Такова его политика насчёт двигательного регламента», — заявил Штайнер в подкасте The Red Flags Podcast.

