Матч-центр:
Главная Авто Новости

WRC Ралли Японии — результаты

Эванс — победитель Ралли Японии WRC, Ожье — второй. Грязин победил в WRC2
Комментарии

В воскресенье, 31 мая, в окрестностях города Тойота в префектуре Айти, завершился седьмой этап сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Японии, победу в котором одержал 37-летний британский гонщик Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе место занял французский гонщик и девятикратный чемпион Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2).

Российский гонщик Николай Грязин, выступающий в зачёте WRC2 за команду Lancia Corse HF, стал лучшим в своей категории.

WRC 2026. Этап 7, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
31 мая 2026, воскресенье. 08:16 МСК
Окончено
Ралли Японии WRC. Результаты:

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 3:17:08.0.
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +12.8.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +51.4.
4. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:03.05.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:34.8.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:13.6.
7. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRТ) +4:44.8.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +5:45.2.
9. Николая Грязин (Lancia Corse HF) +9:21.3.
10. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +9:23.0.

Экипаж ураловца Королёва на буксире довёл «КАМАЗ» Ахмедова до финиша ралли «Такла-Макан»
