Все новости
«Лучший уикенд Льюиса в «Феррари». Палмер — о выступлении Хэмилтона на ГП Канады

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о результате 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, представляющего команду «Феррари», на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Лучший уикенд Льюиса в «Феррари»? На 100%. Он был таким счастливым и уверенным. Для Льюиса это было как возвращение в прошлое. Даже то, как машина двигалась — он был с ней единым целым на всём протяжении. Это было прекрасно видеть. Это был лучший Льюис, которого мы видели за многие годы, даже по сравнению с его последним годом в «Мерседесе». Это был настоящий Льюис из прошлого», — сказал Палмер в F1 Nation Рodcast.

