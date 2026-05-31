«Лучший уикенд Льюиса в «Феррари». Палмер — о выступлении Хэмилтона на ГП Канады

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о результате 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, представляющего команду «Феррари», на Гран-при Канады.

«Лучший уикенд Льюиса в «Феррари»? На 100%. Он был таким счастливым и уверенным. Для Льюиса это было как возвращение в прошлое. Даже то, как машина двигалась — он был с ней единым целым на всём протяжении. Это было прекрасно видеть. Это был лучший Льюис, которого мы видели за многие годы, даже по сравнению с его последним годом в «Мерседесе». Это был настоящий Льюис из прошлого», — сказал Палмер в F1 Nation Рodcast.