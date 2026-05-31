Штайнер: Окон уйдёт из Формулы-1 в конце года

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилот команды француз Эстебан Окон рискует потерять своё место по окончании нынешнего сезона.

«Я считаю, что он уйдёт в конце года. Он не вернётся в следующем году. На сколько кругов он отстал [на Гран-при Канады]? На два или три.

Если он ничего кардинально не изменит, его не будет здесь в следующем году», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Напомним, после пяти этапов в сезоне-2026 Окон занимает 16-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Оливер Берман – девятый.

Окон и Антонелли сразились на радиоуправляемых машинках на Гран-при Японии