Пиастри: «Мерседес» по-прежнему впереди, но «Макларен» близок

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о положении команды после Гран-при Канады Формулы-1.

«Нам предстоит выполнить домашнюю работу, чтобы сделать машину ещё быстрее. Канада получилась позитивным уикендом в каких-то моментах, возможно, не очень выдающимся с точки зрения результатов, но я чувствую, что мы добились хорошего прогресса после Майами.

«Мерседес» по-прежнему впереди, определённо, мы были близки, ситуация напоминала Майами, и это хорошо», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

Напомним, после пяти этапов «Макларен» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов.

Материалы по теме Петров раскритиковал тактику «Макларена» на старте Гран-при Канады

Пиастри провел заезд на картинге с Албоном и Бортолето