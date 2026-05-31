«Хэмилтон уничтожил его». Экс-пилот Ф-1 — о Шарле Леклере на Гран-при Канады

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о темпе 28-летнего гонщика из Монако Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари», на Гран-при Канады, где монегаск занял четвёртое место, а его напарник Льюис Хэмилтон — второе.

«Раньше для Льюиса отличный день тогда, когда он мог просто приблизиться к Шарлю по итогам уикенда. А в Монреале, по сути, Хэмилтон уничтожил его. Шарль был абсолютно раздражён. Леклер сказал, что это был худший уикенд в его жизни. Он не хотел ничего слышать от своего инженера по радио до самого конца, что говорит о том давлении, которое Льюис на него оказал», — — сказал Палмер в F1 Nation Рodcast.