«Могу бороться, несмотря ни на какую конкуренцию». Пуллинг — об исторической победе в GB3

23-летняя британская гонщица Эбби Пуллинг, выступающая за команду «Роден», отреагировала на историческую победу в серии GB3 Championship в Спа. Впервые в истории в GB3 Championship победу одержала женщина.

«Мне пришлось работать ради этого, и у меня были болезненные моменты в Сильверстоуне. Мои старты были одним из проблемных мест, и я абсолютно отлично их провела здесь. Я просто не могу отблагодарить команду достаточно. Не могу отблагодарить всех, кто меня окружает. Так много людей вокруг меня. Я была просто счастлива, что участвовала в этой гонке, счастлива, что добилась результата, и я очень старалась. Я знаю, что у парней другой уровень прижимной силы, чем у нас. Так что я знала, что мне действительно нужно добиться разницы в среднем секторе, и это окупилось, мягко говоря.

Я абсолютно на седьмом небе от счастья. Я всегда говорю, что хочу добиться успеха благодаря своей работе и просто показать, что я могу бороться в первых рядах, несмотря ни на что, несмотря ни на какую конкуренцию, и вчера я это сделала, и я не могу не отметить вклад команды «Роден» и всех моих спонсоров. Все, кто мне помогал, знают, что эта благодарность адресована им», — приводит слова Пуллинг RacingNews365.