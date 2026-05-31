Никита Бедрин победил во второй гонке GB3 Championship в Спа, Пуллинг — 5-я, Куцков — 10-й

В воскресенье, 31 мая, на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась вторая гонка чемпионата GB3 Championship, победу в которой одержал 20-летний российский гонщик Никита Бедрин, выступающий за команду «ВРД Рейсинг». Второе место занял 18-летний немец Максим Рем («Роден»). Третий — Мартин Мольнар («Роден»).

Фото: Телеграм-канал Петра Алёшина

Результаты второй гонки (топ-10):

1. Никита Бедрин («ВРД Рейсинг») — 12 кругов.

2. Максим Рем («Роден») +6.516.

3. Мартин Мольнар («Роден») +7.539.

4. Диген Фэрклаф («Хайтек») +12.540.

5. Эбби Пуллинг («Роден») +14.782.

6. Патрисио Гонсалес («ВРД Рейсинг») +14.891.

7. Дзин Накамура («Хайтек») +16.315.

8. Лукас Флукса («Иксель Мотоспорт») +20.022.

9. Кирилл Куцков («Элит Мотоспорт») +20.744.

10. Льюис Гилберт («Арден») +21.483.