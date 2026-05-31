«Снимает безумное давление». Монтойя — о разнице в 43 очка между Антонелли и Расселлом

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о лидерстве 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026, где он на 43 очка опережает своего напарника Джорджа Расселла.

«Удача чемпиона. Просто когда вещи предназначены тебе, то они предназначены тебе. Но чемпионат всё ещё длинный, и ситуация может повернуться очень быстро.

Такой разрыв определённо снимает с Антонелли это безумное давление. Он знает, что может, возможно, пару раз ошибиться. Если Джордж победит его пару раз, это не конец света. Дело в том, что нельзя позволять этому случаться слишком часто, потому что тогда всё начнёт катиться под откос», — приводит слова Монтойи пресс-служба Формулы-1.