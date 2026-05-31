Андреа Кими Антонелли вместе с отцом посетил гонку MotoGP в Италии
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», вместе со своим отцом Марко Антонелли посетил основную гонку восьмого этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Италии.
MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Гонка
31 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:57.347
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.559
3
Франческо Баньяя
Ducati
+5.098
Фото: Кадр из трансляции
На момент публикации новости на первом месте в гонке MotoGP находится двукратный чемпион Франческо Баньяя («Дукати»). На втором месте находится лидер чемпионата — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).Третьим идёт напарник Марко Хорхе Мартин.
После пяти этапов сезона-2026 Антонелли возглавляет личный зачёт, одержав четыре победы подряд. На счету итальянца 131 очко. Его напарник Джордж Расселл второй — 88 баллов.
