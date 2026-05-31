Бедзекки выиграл этап MotoGP в Италии, Мартин — второй, Баньяя — третий, Марк Маркес — 7-й

В воскресенье, 31 мая, на автодроме в Тоскане состоялась основная гонка восьмого этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Италии. Победу на этапе одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Вторым финишировал его напарник и чемпион серии Хорхе Мартин. Третий — двукратный чемпион из Испании Франческо Баньяя («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Италии. Результаты гонки:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 23 круга.

2. Хорхе Мартин («Априлья») +3.559.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +5.098.

4. Аи Огура («Априлья») +5.132.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.453.

6. Педро Акоста («КТМ») +7.467.

7. Марк Маркес («Дукати») +10.762.

8. Рауль Фернандес («Априлья») +13.380.

9. Фермин Альдегер («Дукати») +14.644.

10. Диого Морейра («Хонда») +21.366.