Бедзекки выиграл этап MotoGP в Италии, Мартин — второй, Баньяя — третий, Марк Маркес — 7-й
В воскресенье, 31 мая, на автодроме в Тоскане состоялась основная гонка восьмого этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Италии. Победу на этапе одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Вторым финишировал его напарник и чемпион серии Хорхе Мартин. Третий — двукратный чемпион из Испании Франческо Баньяя («Дукати»).
MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Гонка
31 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:57.347
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.559
3
Франческо Баньяя
Ducati
+5.098
MotoGP. Гран-при Италии. Результаты гонки:
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 23 круга.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +3.559.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5.098.
4. Аи Огура («Априлья») +5.132.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.453.
6. Педро Акоста («КТМ») +7.467.
7. Марк Маркес («Дукати») +10.762.
8. Рауль Фернандес («Априлья») +13.380.
9. Фермин Альдегер («Дукати») +14.644.
10. Диого Морейра («Хонда») +21.366.
