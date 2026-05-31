«Это шаг ради спорта». Мекис — о возможном изменении моторного регламента Ф-1

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о текущей дискуссии касательно изменения моторного регламента Формулы-1.

Напомним, ранее появилась информация, что часть команд, включая «Ред Булл», выступила за изменение соотношения мощности ДВС и электрической части 50:50 к 60:40 в 2027 году.

«Я оптимистичен касательно того, что мы найдём правильные решения. И я оптимистичен касательно того, что большинство людей согласятся с необходимостью улучшения гонок.

Думаю, на каком-то этапе нам придётся забыть о том, что это может повлиять на нашу конкурентоспособность, чтобы сделать шаг в правильном направлении ради спорта», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.