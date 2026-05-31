Лидер сезона-2026 в Ф-1 Антонелли выбросил клетчатый флаг на этапе MotoGP в Италии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», на восьмом этапе сезона-2026 MotoGP Гран-при Италии выбросил клетчатый флаг в концовке основной гонки.

Итальянский гонщик посетил этап мотогонок вместе со своим отцом Марко Антонелли.

Победу на этапе одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Вторым финишировал его напарник и чемпион серии Хорхе Мартин. Третий — двукратный чемпион из Испании Франческо Баньяя («Дукати»). Действующий чемпион из Испании Марк Маркес, который до этого пропускал этапы начиная с 10 мая из-за перелома стопы, закончил заезд седьмым.