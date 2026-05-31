Лидер сезона-2026 в Ф-1 Антонелли выбросил клетчатый флаг на этапе MotoGP в Италии

Лидер сезона-2026 в Ф-1 Антонелли выбросил клетчатый флаг на этапе MotoGP в Италии
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», на восьмом этапе сезона-2026 MotoGP Гран-при Италии выбросил клетчатый флаг в концовке основной гонки.

MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Гонка
31 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:57.347
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.559
3
Франческо Баньяя
Ducati
+5.098

Фото: Кадр из трансляции

Итальянский гонщик посетил этап мотогонок вместе со своим отцом Марко Антонелли.

Победу на этапе одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Вторым финишировал его напарник и чемпион серии Хорхе Мартин. Третий — двукратный чемпион из Испании Франческо Баньяя («Дукати»). Действующий чемпион из Испании Марк Маркес, который до этого пропускал этапы начиная с 10 мая из-за перелома стопы, закончил заезд седьмым.

