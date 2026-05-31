Российские пилоты оформили дубль во второй гонке этапа FREC в Спа

Российские пилоты Максимилиан Попов (Trident) и Александр Абхазава (MP Motorsport) оформили дубль во второй гонке этапа Европейской региональной Формулы (FREC). Об этом сообщил известный российский автоспортивный менеджер Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.

Заезд прошёл на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Попов показал временя 33:52.316, тогда как Абхазава отстал на 0.214 секунды. Третью ступеньку подиума занял Рашид Аль Дахери (+0.527).

Примечательно, что сегодня на этой же трассе трассе победу во второй гонке этапа чемпионата GB3 одержал подопечный Алёшина 20-летний российский пилот Никита Бедрин.