Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российские пилоты оформили дубль во второй гонке этапа FREC в Спа

Российские пилоты оформили дубль во второй гонке этапа FREC в Спа
Комментарии

Российские пилоты Максимилиан Попов (Trident) и Александр Абхазава (MP Motorsport) оформили дубль во второй гонке этапа Европейской региональной Формулы (FREC). Об этом сообщил известный российский автоспортивный менеджер Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.

Заезд прошёл на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Попов показал временя 33:52.316, тогда как Абхазава отстал на 0.214 секунды. Третью ступеньку подиума занял Рашид Аль Дахери (+0.527).

Примечательно, что сегодня на этой же трассе трассе победу во второй гонке этапа чемпионата GB3 одержал подопечный Алёшина 20-летний российский пилот Никита Бедрин.

Материалы по теме
Фото
Никита Бедрин победил во второй гонке GB3 Championship в Спа, Пуллинг — 5-я, Куцков — 10-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android