Антонелли вручили престижный «Трофей Бандини» в Италии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал обладателем 33-го «Трофео Бандини». Церемония вручения престижной награды состоялась в субботу, 30 мая, в Бризигелле.

Премия «Трофео Бандини» ежегодно вручается наиболее ярким талантам автоспорта и людям, оказавшим заметное влияние на развитие гоночного мира. В разные годы её лауреатами становились Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и напарник Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл, получивший награду в 2024 году.

«Для меня большая честь быть частью этого события и получить такую особенную награду. Находиться здесь сегодня, ощущать такую поддержку и позитивную атмосферу… Всё это делает момент ещё более значимым. Этот день навсегда останется в моей памяти, невероятно благодарен за возможность разделить его со всеми вами.

Хотел бы посвятить этот трофей своей семье, моей замечательной команде и всем присутствующим здесь людям, которые поддерживали меня на протяжении всего этого пути. Ваша поддержка и вера в меня сыграли огромную роль, и я искренне благодарен каждому из вас», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

«Трофей Бандини» был учреждён в 1992 году в память об итальянском гонщике Лоренцо Бандини, погибшем после аварии на Гран-при Монако 1967 года.

