«Пульс немного повышается». Шовлин — о борьбе Расселла и Антонелли

Главный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал о подходе команды к борьбе между Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.

«Пульс действительно немного повышается, но если посмотреть на большую часть их борьбы, то всё было абсолютно нормально, а мы всегда хотим позволять пилотам гоняться друг с другом. Если команда хорошо выполняет свою работу, значит, все нужные разговоры были проведены заранее и вмешиваться не приходится.

В Канаде было несколько моментов, когда ситуация стала слишком напряжённой и близкой к грани допустимого. В одном из эпизодов казалось, что одна машина может врезаться в заднюю часть другой, и мы сделаем всё возможное, чтобы избежать подобных ситуаций.

Но оба пилота хотят иметь возможность бороться друг с другом. Они понимают, что должны выполнить свою часть договорённости: гоняться честно, не рисковать сходами и не сталкиваться друг с другом. По ходу уикенда мы обсудили эти вопросы с пилотами, такие же разговоры проведём перед следующей гонкой», — приводит слова Шовлина издание RacingNews365.