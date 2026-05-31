«Понимаю, почему ты больше не руководитель в Ф-1». Ферстаппен-старший ответил Штайнеру

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен отреагировал на слова экс-руководителя команды «Хаас» Гюнтера Штайнера, который ранее раскритиковал четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена после Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

После этапа Штайнер заявил, что Ферстаппен был бы «очень счастлив» новым правилам, если бы побеждал.

Йос Ферстаппен выступил в защиту сына и раскритиковал самого Штайнера.

«Привет, Гюнтер. Теперь я понимаю, почему ты больше не руководитель команды Формулы-1. То, как и что ты говоришь», — написал Ферстаппен-старший на своей странице в социальной сети X.

Ранее Ферстаппена поддержал в этом вопросе и его напарник по «24 часам Нюрбургринга» Даниэль Хункаделья.

