«Понимаю, почему ты больше не руководитель в Ф-1». Ферстаппен-старший ответил Штайнеру

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен отреагировал на слова экс-руководителя команды «Хаас» Гюнтера Штайнера, который ранее раскритиковал четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена после Гран-при Канады.

После этапа Штайнер заявил, что Ферстаппен был бы «очень счастлив» новым правилам, если бы побеждал.

Йос Ферстаппен выступил в защиту сына и раскритиковал самого Штайнера.

«Привет, Гюнтер. Теперь я понимаю, почему ты больше не руководитель команды Формулы-1. То, как и что ты говоришь», — написал Ферстаппен-старший на своей странице в социальной сети X.

Ранее Ферстаппена поддержал в этом вопросе и его напарник по «24 часам Нюрбургринга» Даниэль Хункаделья.