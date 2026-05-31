«Нужно показать хороший круг, иначе можно смотреть гонку с балкона». Берман — о Монако

«Нужно показать хороший круг, иначе можно смотреть гонку с балкона». Берман — о Монако
Пилот «Хааса» Оливер Берман подчеркнул важность квалификации на Гран-при Монако и отдельно отметил управление энергией во время шестого этапа.

«Возможно, этими машинами будет немного веселее управлять, и это было бы здорово. Но, если честно, не думаю, что в Монако будет много возможностей что-то придумать с точки зрения использования энергии.

Из-за ограничений по скорости и зон, где приходится снижать скорость, это происходит там очень рано, что вполне объяснимо с точки зрения безопасности. Думаю, всё будет немного больше похоже на прошлый год — мы сможем просто ехать так, как хотим, использовать те передачи, которые хотим, и не заниматься всей этой ерундой с ранним сбросом газа и экономией энергии.

Так что я действительно жду этот этап, должно быть здорово. Надеюсь, получится показать хороший круг в субботу. Это же Монако. Иначе можно просто припарковать машину и смотреть гонку с балкона», — приводит слова Бермана издание GPblog.

