Главная Авто Новости

Алонсо — о других гоночных сериях: Формула-1 — лишь один процент мира автоспорта

Чемпион мира по автогонкам на выносливость и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поддержал участие гонщиков Формулы-1 в других гоночных дисциплинах.

«Это здорово, когда пилоты открывают для себя другие виды гонок, другие категории, другие способы получать удовольствие от автоспорта. Формула-1 — это всего лишь один процент всего мира автоспорта, и, думаю, людям нравится следить и за другими сериями.

Помню, когда я впервые тестировался перед Indy 500, за моими кругами по овалу в одиночку на YouTube наблюдали около двух миллионов человек. А потом они продолжили следить за серией в течение того сезона.

Когда-то в IndyCar выступали, наверное, два европейца, а сейчас там около 80 процентов пилотов — европейцы. Так что, надеюсь, в будущем больше людей будут ездить на «Нюрбургринг», «Ле-Ман» или на другие подобные соревнования.

Если ведущие пилоты Формулы-1 участвуют в таких гонках, они просто открывают болельщикам глаза на другие серии. Формула-1 — это вершина автоспорта, и она прекрасна, но в каком-то смысле другие серии тоже обладают той же магией, что и Формула-1», — приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.

