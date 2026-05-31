Антонелли — о борьбе в Формуле-1: это как оказаться в бассейне с акулами

Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил свой агрессивный подход к гонкам.

«Это как оказаться в бассейне с акулами. Либо ты съешь, либо съедят тебя. Нужно быть агрессивным, но в правильной дозировке. В Канаде я был агрессивен, возможно, даже немного слишком. Если подобная ситуация повторится, нам нужно будет сохранять больше хладнокровия.

Но сейчас для меня правильно действовать агрессивно, потому что борюсь за победы. Пока ещё рано говорить о чемпионате, но я нахожусь среди лидеров зачёта. Такие возможности выпадают не каждый день, поэтому хочется использовать их по максимуму», — приводит слова Антонелли GPblog.

Антонелли лидирует в личном зачёте со 131 очком на счету. Его напарник Джордж Расселл находится на второй строчке, отстав от итальянца на 43 очка.