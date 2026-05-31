Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли — о борьбе в Формуле-1: это как оказаться в бассейне с акулами

Антонелли — о борьбе в Формуле-1: это как оказаться в бассейне с акулами
Комментарии

Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил свой агрессивный подход к гонкам.

«Это как оказаться в бассейне с акулами. Либо ты съешь, либо съедят тебя. Нужно быть агрессивным, но в правильной дозировке. В Канаде я был агрессивен, возможно, даже немного слишком. Если подобная ситуация повторится, нам нужно будет сохранять больше хладнокровия.

Но сейчас для меня правильно действовать агрессивно, потому что борюсь за победы. Пока ещё рано говорить о чемпионате, но я нахожусь среди лидеров зачёта. Такие возможности выпадают не каждый день, поэтому хочется использовать их по максимуму», — приводит слова Антонелли GPblog.

Антонелли лидирует в личном зачёте со 131 очком на счету. Его напарник Джордж Расселл находится на второй строчке, отстав от итальянца на 43 очка.

Материалы по теме
«Снимает безумное давление». Монтойя — о разнице в 43 очка между Антонелли и Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android