«Проблема гораздо шире». Лоусон — об изменениях двигателей Формулы-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон считает, что возможное изменение соотношения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки с 50:50 на 60:40 не решит всех проблем новых машин Формулы-1.

«Мне кажется, дело не только в этом. По крайней мере, в моей голове всё выглядит немного сложнее. Здорово, что мы делаем этот шаг, как мне кажется, проблема гораздо шире.

У нынешних машин значительно меньше прижимной силы, чем было раньше, и во многом это сделано, чтобы компенсировать нехватку мощности от батареи. Так что, честно говоря, мне было бы неправильно категорично говорить «нет», пока мы не опробуем эти машины на трассе.

Но если говорить о моих нынешних ощущениях, вероятно, даже этого всё ещё недостаточно», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.