Антонелли: в «Мерседесе» понимают, что нас нельзя держать на коротком поводке

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что команда уверена в своих гонщиках и поэтому позволяет ему и Джорджу Расселлу свободно бороться друг с другом на трассе.

«Они прекрасно понимают, что в нашей нынешней ситуации нас нельзя держать на коротком поводке. Но в то же время они хотят быть уверены, что не возникнет неприятной ситуации. Если они посчитают нужным, то в ближайших гонках могут попросить нас бороться друг с другом немного осторожнее.

Конечно, мы будем жёстко соперничать между собой, но постараемся делать это максимально честно, избегая аварий и контактов, потому что мы тоже хотим лучшего для команды. Мы хотим, чтобы «Мерседес» побеждал. Мы обязательно будем атаковать друг друга, но в рамках честной борьбы», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

