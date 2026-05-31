Палоу выиграл Гран-при Детройта IndyCar. Шумахер потерял подиум, Росси выбил Грожана

Пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Детройта — восьмой этап сезона IndyCar. Для Палоу это уже четвёртая победа в этом году — и 23-я в карьере. По числу выигранных гонок испанец теперь входит в топ-20 за всю историю американских «формул».
Палоу стартовал с поул-позиции, однако на на 16-м круге испанец пропустил на первое место Уилла Пауэра, а ближе к концу первого отрезка откатился на четвёртое место. Тем не менее Палоу первым в группе лидеров свернул на первую дозаправку и за счёт этого снова закрепился на первом месте.
На финальном отрезке Алекс выдержал прессинг Кайла Кирквуда и финишировал с преимуществом в три секунды. Третье место занял Грэм Рэйхол, четвёртым финишировал Пато О’Уорд, топ-5 замкнул Кристиан Лундгор, а шестую позицию завоевал победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист.
Экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер в какой-то момент прорвался в топ-3 — сразу после второго пит-стопа немца на трассу выехал пейс-кар, за счёт чего он опередил почти весь пелотон. Однако вскоре после этого Мик в борьбе с Дэвидом Малукасом промахнулся в повороте и врезался в отбойник. Шумахер продолжил заезд и был в итоге классифицирован 21-м с отставанием в девять кругов.
Тем временем Ромен Грожан до финиша не добрался. За девять кругов до финиша Александер Росси атаковал француза, но не рассчитал манёвр и врезался в заднюю часть его болида. Грожан классифицирован 20-м, в то время как Росси занял 17-е место.
IndyCar. Гран-при Детройта (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 100 кругов.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +3.0 сек.
3. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +5.1.
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +6.2.
5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +7.2.
6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +8.1.
7. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +8.8.
8. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +9.2.
9. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +9.6.
10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +11.8.
…17. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +54.0.
…20. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +9 кругов.
…21. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +9 кругов.
В общем зачёте преимущество Алекса Палоу достигло 62 очков, таким образом при любом исходе следующего этапа испанец сохранит за собой первую строчку. На второе место, опередив Дэвида Малукаса, поднялся Кайл Кирквуд, а четвёртое и пятое места по-прежнему занимают Кристиан Лундгор и Пато О’Уорд.
Маркус Эрикссон сохранил за собой 12-е место, Александер Росси пропустил Ринуса Викея и откатился на 14-ю позицию, Ромен Грожан идёт 21-м, а Мик Шумахер откатился на 25-ю строчку и располагается на последней строчке среди постоянных пилотов сезона.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 327 очков.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 265.
3. Дэвид Малукас (Team Penske) — 248.
4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 226.
5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 220.
6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 205.
7. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 192.
8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 187.
9. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 186.
10. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 174.
…12. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 153.
…14. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 140.
…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 102.
…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 75.
Следующий этап IndyCar — гонка Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт 7 июня на овале в Мэдисоне, штат Иллинойс.