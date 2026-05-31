Палоу выиграл Гран-при Детройта IndyCar. Шумахер потерял подиум, Росси выбил Грожана

Пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Детройта — восьмой этап сезона IndyCar. Для Палоу это уже четвёртая победа в этом году — и 23-я в карьере. По числу выигранных гонок испанец теперь входит в топ-20 за всю историю американских «формул».

Палоу стартовал с поул-позиции, однако на на 16-м круге испанец пропустил на первое место Уилла Пауэра, а ближе к концу первого отрезка откатился на четвёртое место. Тем не менее Палоу первым в группе лидеров свернул на первую дозаправку и за счёт этого снова закрепился на первом месте.

На финальном отрезке Алекс выдержал прессинг Кайла Кирквуда и финишировал с преимуществом в три секунды. Третье место занял Грэм Рэйхол, четвёртым финишировал Пато О’Уорд, топ-5 замкнул Кристиан Лундгор, а шестую позицию завоевал победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист.

Экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер в какой-то момент прорвался в топ-3 — сразу после второго пит-стопа немца на трассу выехал пейс-кар, за счёт чего он опередил почти весь пелотон. Однако вскоре после этого Мик в борьбе с Дэвидом Малукасом промахнулся в повороте и врезался в отбойник. Шумахер продолжил заезд и был в итоге классифицирован 21-м с отставанием в девять кругов.

Тем временем Ромен Грожан до финиша не добрался. За девять кругов до финиша Александер Росси атаковал француза, но не рассчитал манёвр и врезался в заднюю часть его болида. Грожан классифицирован 20-м, в то время как Росси занял 17-е место.

IndyCar. Гран-при Детройта (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 100 кругов.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +3.0 сек.

3. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +5.1.

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +6.2.

5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +7.2.

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +8.1.

7. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +8.8.

8. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +9.2.

9. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +9.6.

10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +11.8.

…17. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +54.0.

…20. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +9 кругов.

…21. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +9 кругов.

В общем зачёте преимущество Алекса Палоу достигло 62 очков, таким образом при любом исходе следующего этапа испанец сохранит за собой первую строчку. На второе место, опередив Дэвида Малукаса, поднялся Кайл Кирквуд, а четвёртое и пятое места по-прежнему занимают Кристиан Лундгор и Пато О’Уорд.

Маркус Эрикссон сохранил за собой 12-е место, Александер Росси пропустил Ринуса Викея и откатился на 14-ю позицию, Ромен Грожан идёт 21-м, а Мик Шумахер откатился на 25-ю строчку и располагается на последней строчке среди постоянных пилотов сезона.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 327 очков.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 265.

3. Дэвид Малукас (Team Penske) — 248.

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 226.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 220.

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 205.

7. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 192.

8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 187.

9. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 186.

10. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 174.

…12. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 153.

…14. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 140.

…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 102.

…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 75.

Следующий этап IndyCar — гонка Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт 7 июня на овале в Мэдисоне, штат Иллинойс.