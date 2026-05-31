«Мне не нужно получать какие-то подтверждения». Алонсо — о своём уровне

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что не сомневается в собственном уровне, несмотря на проблемы команды и отсутствие конкурентоспособной машины в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Ничего не оцениваю. Я лучший. Мне не нужно ничего никому доказывать. Не нужно получать какие-то подтверждения, чтобы понимать, что я нахожусь на нужном уровне. Жду своего шанса. А пока стараюсь помогать команде, чтобы мы не потеряли тот уровень конкурентоспособности, который необходим в Формуле-1.

Выступаю в других категориях, управляю разными машинами, проверяю себя в различных сериях и за рулём разных автомобилей и вижу, что остаюсь конкурентоспособным. Если приеду на картодром и не окажусь самым быстрым, тогда начну беспокоиться. Если сяду за руль автомобиля GT и не окажусь самым быстрым, тогда я начну беспокоиться. Вот такие вещи.

А пока продолжаю этим заниматься и всё ещё остаюсь самым быстрым», — приводит слова Алонсо портал Crash.net.

