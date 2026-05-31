«Никто не добился того, чего добился он». Окон — о величайшем гонщике современной эпохи

Пилот «Хааса» Эстебан Окон раскрыл, кого считает величайшим гонщиком современной эпохи.

«Никто не добился того, чего добился Льюис Хэмилтон. Так что, очевидно, он один из величайших гонщиков в истории. Но сравнивать разные эпохи очень сложно. Поэтому он определённо входит в число лучших за всё время.

Я вырос, наблюдая за Михаэлем Шумахером, который был моим кумиром и человеком, благодаря которому я полюбил этот спорт. И, знаете, очень трудно сравнивать Льюиса и Михаэля. Да, какое-то время они выступали одновременно, но на самом деле это были уже разные эпохи и совершенно разные машины.

Поэтому Льюиса нужно считать одним из величайших гонщиков в истории. И, безусловно, величайшим гонщиком современной эпохи», — приводит слова Окона издание Sport Bible.

