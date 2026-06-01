Беззекки — об Антонелли: прежде всего вы не должны доставать его

Гонщик MotoGP команды «Априлья» Марко Бедзекки рассказал о своей дружбе с пилотом Формулы-1 из «Мерседеса» и соотечественником Андреа Кими Антонелли, а также призвал итальянцев поддерживать лидера личного зачёта «Королевских гонок»
«Было здорово, что Кими был рядом со мной. За последние три года сильно сблизились. Мы дружили ещё до его дебюта в Формуле-1, но в последнее время стали особенно близки.
Некоторое время назад даже проводили время вместе. Мы ужинали вместе, в компании ещё нескольких моих друзей, и это было замечательно. Для меня большая гордость прежде всего быть его другом, потому что он потрясающий парень, очень приятный человек.
А ещё он итальянская звезда, за которую мы все должны болеть. И прежде всего вы не должны доставать его», — приводит слова Бедзекки издание FormulaPassion.
