Беззекки — об Антонелли: прежде всего вы не должны доставать его

Гонщик MotoGP команды «Априлья» Марко Бедзекки рассказал о своей дружбе с пилотом Формулы-1 из «Мерседеса» и соотечественником Андреа Кими Антонелли, а также призвал итальянцев поддерживать лидера личного зачёта «Королевских гонок»

MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Гонка
31 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:57.347
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.559
3
Франческо Баньяя
Ducati
+5.098

«Было здорово, что Кими был рядом со мной. За последние три года сильно сблизились. Мы дружили ещё до его дебюта в Формуле-1, но в последнее время стали особенно близки.

Некоторое время назад даже проводили время вместе. Мы ужинали вместе, в компании ещё нескольких моих друзей, и это было замечательно. Для меня большая гордость прежде всего быть его другом, потому что он потрясающий парень, очень приятный человек.

А ещё он итальянская звезда, за которую мы все должны болеть. И прежде всего вы не должны доставать его», — приводит слова Бедзекки издание FormulaPassion.

