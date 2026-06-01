Денни Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Нэшвилле, пилоты Joe Gibbs Racing заняли весь топ-3

Пилот Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин одержал победу на этапе NASCAR Cup Series в Нэшвилле после напряжённой концовки с борьбой сразу трёх автомобилей команды за первое место. На последнем круге Хэмлин, Кристофер Белл и Чейз Бриско шли бок о бок, однако именно Хэмлин сумел выйти вперёд после второго поворота и первым пересёк финишную черту. Для него эта победа стала 62-й в карьере в NASCAR Cup Series.

Отметим, что Хэмлин, стартовавший с поула, получил штраф за фальстарт и был вынужден прорываться с конца пелотона. Второе место занял Белл, третьим финишировал Бриско, оформив для Joe Gibbs Racing полный подиум. Четвёртым стал Рики Стенхаус-младший, а Шейн ван Гисберген показал лучший результат в карьере в NASCAR Cup Series, завершив заезд пятым.

Этап в Нэшвилле сопровождался большим количеством аварий и выездов автомобиля безопасности. Несколько пилотов сошли из-за разрушения тормозных дисков, а финальные круги превратились в хаотичную борьбу с многочисленными контактами и инцидентами.

Уже после финиша Тайлер Реддик и Чейз Эллиотт попали в серьёзную аварию, однако оба гонщика не пострадали.

NASCAR Cup Series. Cracker Barrel 400 at Nashville Superspeedway (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3:44.56.861, 300 кругов.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.115.

3. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.709.

4. Рики Стенхаус-младший (Hyak Motorsports / «Шевроле») +1.080.

5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1.620.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +1.621.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.625.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +1.690.

9. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +1.732.

10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.985.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, а его отрыв от Денни Хэмлина составляет 97 очков. Райана Блейни замыкает тройку лидеров.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 657 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 560.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 483.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 460.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 449.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 409.

7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 399.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 393.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 383.

10. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 378.

11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 352.

12. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 348.

13. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 347.

14. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 343.

15. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 338.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 306.

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 304.

18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 297.

19. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 275.

20. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 272.